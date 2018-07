Manifestação pacífica em frente à sede do Estadão na Praça Antônio Prado, centro de São Paulo, no dia 11 de abril de 1917. O Brasil havia rompido com a Alemanha na Primeira Guerra Mundial (1914-1918). Militares expulsaram a população da praça. Uma criança ficou gravemente ferida. A reportagem completa pode ser lida no Acervo Estadão.

Anúncios de tempos de guerra AQUI.

Reclames do Estadão: A história do anúncio impresso

Instagram Twitter Facebook Pinterest Tumblr