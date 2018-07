Anúncio do Simca Chambord: “O carro de classe fabricado no Brasil”. Primeiro automóvel de luxo produzido no País, a partir de 1959, o modelo marcou época na série O Vigilante Rodoviário, estrelado pelo ator Carlos Miranda.

27 de novembro de 1960.

Veja trecho de O Vigilante Rodoviário gravado nas formações areníticas de Vilha Velha, em Ponta Grossa (PR):

