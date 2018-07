Instrui e deleita

“Instruir, deleitando… Mecano, o brinquedo instrutivo por excelência. Brinquedo inglês de altos fins instrutivos, é o entretenimento ideal para as inteligências precoces. É uma série de peças soltas, parafusos, rodas, eixos e as respectivas ferramentas. Ligadas convenientemente, com estas peças obtêm-se interessantes construções de engenharia mecânica hodiernas, tais como: pontes, viadutos, guindastes, locomotivas, aeroplanos, arranha-céus, etc. Preços consoante o tamanho e composição. Peçam demonstrações práticas ao nosso departamento para rapazes”.

3 de julho de 1928.

Mais reclames de brinquedos de antigamente AQUI.

Siga-nos no Twitter!