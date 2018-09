“Rapazes que usam cabelos à moda dos ‘Beatles’ começam a ficar em apuros. Em Porto Alegre, um gaúcho ofereceu 50 mil cruzeiros a quem conseguisse cortar o cabelo do filho”. Piuor não foi isso, duas escolas, uma delas de São Paulo – Oswaldo Aranha -, proibiram cabelo cumprido para os rapazes. Notícia do Estadão do dia 15 de fevereiro de 1967.

Outros reclames de moda AQUI.

Siga-nos no Twitter!