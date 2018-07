“Cada macaco no seu galho… Com este provérbio o povo consagra a especialização. A indústria dos rádios, para satisfazer as exigências atuais, só pode ser entregue a engenheiros e técnicos especializados no ramo. Assim procede, há 20 anos, a Indústria e Comércio Assumpção”.

11 de novembro de 1946.

