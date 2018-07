Cafiaspirina da Silva

“Há no Brasil algumas crianças com este nome: Cafiaspirina. Isto expressa de maneira simples a amizade da família brasileira para com a Bayer. E a identificação da Bayer com a vida do país. Cafiaspirina é o mais antigo elo entre a Bayer e o brasileiro. Há 78 anos está integrada no Brasil participando do seu crescimento e de sua vida como Nação. Através de seus laboratórios e de seus cientistas, a Bayer tem contribuído para a erradicação de doenças endêmicas, como o mal de Chagas e a Esquistossomose. Sua participação tem sido constante na solução de problemas sociais, em pesquisas sanitárias e em campanhas de interesse nacional, como o projeto Rondon. E seus produtos tem contribuído grandemente para a melhoria da saúde pública, da agricultura, da pecuária e da indústria brasileira”.

29 de outubro de 1974. Confira a edição no Acervo Estadão.

Mais anúncios de Cafiaspirina AQUI.

Reclames do Estadão: A história do anúncio impresso

Instagram Twitter Facebook Pinterest