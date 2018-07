Caminhão de carga

O grupo Mannesmann AG, sediado na Alemanha, na cidade de DÜSSELDORF, é um dos maiores conglomerados industriais do mundo, fundado em 1890. Foi a primeira grande empresa a investir significativamente no Brasil, após a 2ª Guerra Mundial. Com a nascente indústria petrolífera nacional, a Mannesmann, fundou em fevereiro de 1952 a Companhia Siderúrgica Mannesmann. Hoje atua em reflorestamento, mineração, siderurgia e comércio. O anúncio acima, oferecendo caminhões marca Mulag da Mannesmann Automóveis de Carga, foi publicado dia 13 de outubro de 1912.

Outros reclames de transportes aqui

Siga-nos no Twitter!