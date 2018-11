“Uma a cinco toneladas de capacidade. As grandes casas dependem dos Caminhões Federal. A perfeita e sólida construção, a qualidade superior do material empregado nos mesmos, e a habilidade em vencer todas as dificuldades do transporte fizeram com que esses caminhões sejam preferidos pelas casas, nas quais a pronta e segura enrega de mercadorias, seja essencial”.

20 de novembro de 1918.

Outros reclames de transporte AQUI.

Mais produtos importados AQUI.

Siga-nos no Twitter!