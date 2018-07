Para homens de negócio

“Homem de negócios não quer desperdiçar dinheiro e por isso compra somente camisas de padrões sérios, camisas que não desbotam e que duram muito tempo. As nossas camisas legítimas Zephires Ingleses são feitas com tecidos importados diretamente e garantem no uso diário uma satisfação completa”.

O anúncio do Mappin Stores é da edição do dia 13 de agosto de 1922.

Reclames do Estadão: A história do anúncio impresso

