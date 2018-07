“Canção do Jornaleiro” (1933), composição de Heitor dos Prazeres interpretada por Jonas Tinoco acompanhado pela Orquestra Victor Brasileira (gravadora Victor em 78 rpm). A música foi oferecida ao jornal “A Noite”, do Rio de Janeiro, que defendia a criação de um órgão de assistência aos meninos vendedores de jornais. Heitor dos Prazeres utilizou o pregão “Olha A Noite…”, dos próprios jornaleiros. A canção virou hino e em 1940 nascia a “Casa do Pequeno Jornaleiro” (fonte: José Ramos Tinhorão,do livro “Os Sons que vêm da Rua”,1ª edição, 1976). O vídeo é uma montagem com fotos e trechos de diversos filmes que mostram a rotina dos garotos que vendiam jornais nas ruas em diferentes épocas e lugares.

