Caneta bomba

“Novidade. Como a bomba atômica. Birome esferográfica é um utensílio que o Sr. tem de possuir”.

O publicitário certamente tentava dizer que a novidade era tão surpreendente como a bomba que acabava de por fim à Segunda Gjuerra, mas passou a impressão de que cada homem deveria ter a sua própria bomba (só os homens?).

De qualquer forma, hoje o anúncio seria considerado muito incorreta.

O texto exalta os poderes da bomba para destacar as qualidades revolucionárias da caneta do tipo esferográfica em relação às canetas tinteiro: “Escreve com tinta que seca imediatamente e por meses a fio sem necessidade de reencher. Dá cópias claras em carbono, não borra e nem suja os dedos. Não tem pena com ponta para entortar e é especial para assinar sobre entampilhas. Pode-se voar com a Birome no bolso a qualquer altitude sem o perigo de sujar a roupa”.

Publicado dia 7 de maio de 1946.

