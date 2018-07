Caneta de médico

“O médico está acostumado a lidar com instrumentos delicados. Ele admira a precisão e a simplicidade da Caneta Parker ’51’, a suavidade de sua pena eletro-polida e o incomparável sistema aero-métrico que lhe garante uma escrita uniforme, horas seguidas. Ele escolhe a sua caneta com o mesmo cuidado com que escolhe o estetoscópio – e sua preferência recai, logicamente, sobre a magnífica Parker ’51’. A caneta mais desejada do mundo”.

6 de julho de 1956.

