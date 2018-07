“Vitoriosa em todo o mundo, surge agora no Brasil a caneta-tinteiro mais sensacional do nosso tempo, a Pilot. De corpo transparente, para plena visibilidade da tinta, com um duplo tubo de celuloide, que protege a tinta contra a pressão atmosférica, de pena de ouro e ponta de irídio, a Pilot enche-se por um processo novo e exclusivo de grande eficiência e segurança”.

4 de novembro de 1939. Confira a edição no Acervo Estadão.

