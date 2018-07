“Não há presente mais útil do que um bom canivete, Para ter certeza de que é bom, certifique-se que é da marca Remington”. O anúncio do representante Otto Kuhlen da Reminton Arms Company, dos EUA, oferecia canivetes com cabo de madrepérola, osso, metal de canhão e ouro. Publicado dia 9 de novembro de 1924.

