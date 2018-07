Carmem Miranda usa Eucalol

“Carmem Miranda escreve de Nova York: …aqui, onde tenho ótimos produtos, não deixo de, com verdadeira saudade, lembrar-me do creme dental e do sabonete Eucalol, que tanto me agradavam pelas suas qualidades insuperáveis e que eram usados por mim, diariamente, nesse meu querido e longínquo Brasil”.

O sabonete Eucalol ficou famoso por suas estampas colecionáveis. Sua fábrica era no Rio de Janeiro, fundada por dois irmãos alemães, Paulo e Ricardo Stern. O produto era verde, feito de Eucalipto. Ficou no mercado até a década de 1970.

O anúncio acima é de 10 de junho de 1940.

