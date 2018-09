Carnaval de gramofone

“Melhor divertimento para festas carnavalescas. Proporcionamos nossos gramophones aperfeiçoados e ao alcance de todos devido o seu baixo preço. Os nossos gramophones substituem vantajosamente as orquestras nos bailes particulares e botequins. Cuidado com as imitações baratas e sem valor dos nossos aparelhos. Os discos vendem-se separadamente. O frete por estrada de ferro é por conta do comprador e varia conforme o destino. Agulhas por milheiro ou caixa de 200. Casa Edison, Gustavo Figner. Rua São Bento, 26 e Quinze de Novembro, 27 – São Paulo”.

17 de janeiro de 1909.

Outros reclames de aparelhos de som AQUI.

Siga-nos no Twitter!