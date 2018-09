“O mais original da América do Sul. Salão Egípcio (baixos do teatro Santa Helena, Largo da Sé).Deslumbrante iluminação colorida de efeito sensacional. São sempre os bailes do Egípcio que dão a nota chic da vida mundana paulista. Grandioso baile com batalha de confete. Patrocinado por distinta comissão de jornalistas”.

20 de fevereiro de 1927.

Outros reclames de carnaval AQUI.

Siga-nos no Twitter!