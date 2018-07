“Fala o médico: “Às duas horas da manhã, não há tempo para demoras. Quando eu calco o pé no pedal de partida, o motor deve obedecer imediatamente. Eu guio um Nash porque sou médico… e não mecânico. A minha obrigação é cuidar das moléstias dos homens… Não posso perder tempo com panes do motor”.

20 de julho de 1930.

