Automóvel para subir escadas

“O automóvel FWD. Com força motiz em todas as quatro rodas. No grande deserto de salinas, um FWD de 3 toneladas carregando minério de prata, com sua lotação completa, percorrendo uma distância de 200 quilômetros em um dia. Ondas de areia e montanhas não impedem a marcha. Um FWD subindo uma escada de 64%. Uma experiência original, mostrando a sua força. O carro que não faz questão degraus e caminhos ruins. O carro mais forte e econômico para carregar volumes pesados. C.A. Monteiro de Barros. Rua de S. Bento, 34-A”.

28 de fevereiro de 1916.

