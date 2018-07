“Protegido pela sólida carroceria de aço no lindo Chevrlet 1935. Existe agora algo novo na carroceria dos automóveis. Vá vê-lo com os seus próprios olhos. É a carroceria com teto-de-aço-inteiriço. No primeiro relance, V. S. admirará as linhas fluentes que dão uma elegância inédita ao Chevrolet deste ano. Muito mais importante, no entanto, é a formidável couraça de aço que lhe cobre a cabeça, e que lhe dá a proteção que, apesar de prometida pelos outros fabricantes, só agora se proporciona realmente aos automobilistas. O teto é sólido, inteiriço, soldado nas partes laterais por meio de arcos rijos”.

26 de maio de 1935. Veja a página inteira no Acervo Estadão.

Mais reclames de automóveis de antigamente AQUI.

Siga-nos no Twitter!