Fundada em 1894, a Casa Almeida é uma marca de varejo tradicional em São Paulo. Sua história começou com venda de aviamentos no bairro da Liberdade. A ilustração acima mostra como era a arquitetura do prédio nos anos 30. Consumidores apinhados diante das vitrines, os homens de ternos e chapéus e apenas um veículo passando na pacata Avenida Liberdade. Ao longo da sua história, a Casa Almeida cresceu e abriu três lojas em shoppings badalados da cidade e uma na rua Augusta, onde vende produtos para cama, mesa e banho. Mudou-se do antigo prédio, que deteriorou-se com o tempo, como acontece com muitos marcos arquitetônicos da cidade. Recentemente o edifício passou por uma reforma completa como parte das mudanças para revitalizar o bairro da Liberdade, tradicional reduto da colônia japonesa em São Paulo. Os detalhes arquitetônicos típicos da época desapareceram, e a antiga Casa Almeida virou sede da Ikesaki, rede oriental especializada em produtos de beleza. O prédio ganhou outro estilo, mais moderno, com paredes envidraçadas. Virou outro. O anúncio acima foi publicado dia 12 de nobembro de 1933.

