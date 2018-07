Sotero fala da Casa Sotero

Esclarecendo a dúvida do internauta Moacyr Castro, a Casa Sotero não é do Paulo Sotero e nem da família dele. Sotero, ex-correspondente do Estadão em Washington, esclareceu via facebook (ele que já usou muito telex e máquina de escrever com papel carbono): “Quando conheci a Casa Sotero (não é da família, que não é Sotero, mas Marques), ela já tinha mudado para a Rua São Bento, à esquerda que quem vai da Praça do Patriarca para o Largo de São Bento. Era ‘a’ loja de instrumentos musicais de São Paulo…”

13 e dezembro de 1955

Outros reclames de máquinas de escrever aqui.

Siga-nos no Twitter!