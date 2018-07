Cataratas do Iguaçu em 1920

Para marcar o aniversário da descoberta das Cataratas do Iguaçu, no dia 31 de janeiro de 1541, o Google colocou hoje na sua página inicial o logotipo da empresa redesenhado com a imagem das Cataratas e do seu descobridor, o espanhol Álvar Nuñes Cabeza de Vacca. Veja abaixo imagens das Cataratas em 1920, gravadas pelo fotógrafo e cineasta americano Burton Holmes (1870-1958).

