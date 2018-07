“Já chegaram novas remessas da Cerveja A. Dreher. Esta cerveja é garantida absolutamente pura e in-nociva à saúde. A legítima traz, além do rótulo do fabricante, uma etiqueta com o nome John Bradeshaw & Comp., Santos. Únicos agentes para as províncias de Rio de Janeiro e S. Paulo”. 19 de novembro de 1887.

