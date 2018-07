Cerveja marca T. Se na época já existisse o litrão, a cerveja seria um tesão.

Trata-se de um dos primeiros anúncios publicados no Estadão, em 1879. Mostra que já naquela época havia pirataria de marcas. O importador alerta: “Agentes nesta província dos srs. J&R Tennent, de Glasgow, fabricantes da bem conhecida cerveja Tennent, sabendo que em diversos lugares tem-se oferecido á venda cerveja trazendo rótulos com a marca T à imitação da dos ditos fabricantes, cuja marca e rótulos são de exclusiva propriedade e devidamente registrada no meretíssimo tribunal do comércio deste império, fazem público que a verdadeira cerveja Tennent além de outros distintivos, traz no rótulo um grande T estampado em tinta encarnada cortado pelas palavras Trade Mark na base superior e na inferior. Igualmente fazem público que os autores ou introdutores de quaisquer imitações da dita marca sujeitam-se às penas que marca a lei. O anúncio é de 4 de março de 1879.

Outros reclames de bebidas aqui.

Siga-nos no Twitter!