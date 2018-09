“Cerveja preta de Guiness, marca registrada do Gato, cerveja preta, afamada e recomendada pela Faculdade de Medicina, em toda parte do mundo pelas suas qualidades medicinais e fortificante, Únicos agentes no Estado de S. Paulo, F. S. Hampshire & C, Ltda”. Publicado em 13 de agosto de 1889.

