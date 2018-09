“Chácara para alugar. Aluga-se por preço cômodo, a grande chácara do Cortume, à rua do Cortume, perto da Avenida Paulista, plantada e arborizada, com grande casa de morada, dependências e grandes cocheiras. Trata-se à rua Boa Vista, 31-A”. 11 de janeiro de 1904.

