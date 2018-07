Chegou a máquina de costura

“Abriu-se a agência das novas máquinas de costura Americanas, das quais já têm falado os jornais da Europa e América, declarando as mais bem fabricadas, as mais simples, as mais duráveis e as mais rápidas. Tem recebido 169 medalhas de ouro e diplomas de honra. São as que fazem mais variedade de trabalhos com a maior perfeição, desde a mais fina cambraia até o mais grosso pano piloto ou couro. Na mesma casa conserta-se e faz-se todo o trabalho concernente a máquinas de costura de qualquer autor”.

1 de fevereiro de 1879. Veja a edição AQUI.

Reclames do Estadão: A história do anúncio impresso

