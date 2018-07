O sujeito saiu do Café Pregredior e percebeu que estava com um chapéu alheio. Não tem certeza se a confusão foi no café ou na igreja do Brás. A saída foi publicar este anúncio no Estadão no dia 30 de dezembro de1892, para tentar começar o ano novo com o seu próprio chapéu. Marcou encontro no número 24 da rua Direita para desfazer o engano. Mais de cem anos depois, jamais saberemos se ele conseguiu.

