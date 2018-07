O novo estádio do Corinthians

Campanha de venda de cadeiras cativas no Parque São Jorge na edição de 8 de agosto de 1958. O desenho mostra o torcedor com um charuto, tradição antiga da torcida corinthiana desde os anos 20. Veja a página no Acervo Estadão.

“Que é que há? O ‘charuto’ – torcedor entusiasta do Corinthians – sabe muito bem o que é que há!… Há que o Corinthians Paulista precisa ter um estádio à altura de suas tradições. Por isso, o Parque São Jorge vai passar por uma reforma para abrigar 50 mil espectadores nos seus futuros jogos. Se você é corinthiano entusiasta, contribua para a grande iniciativa do alvi-negro, beneficiando-se com a posse de uma cadeira cativa no Parque São Jorge, pagando prestações mensais de mil ou dois mil cruzeiros. Porque, depois da reforma, o Corinthians jogará quase todas as partidas em seu próprio estádio”.

Mais propagandas antigas de futebol AQUI.

Mais anúncios de 1958 AQUI.

Reclames do Estadão: A história do anúncio impresso

Instagram Twitter Facebook Pinterest Tumblr