O anúncio mostra uma das primeiras betoneiras anunciadas no mercado brasileiro, na edição de 18 de novembro de 1924. Elas evoluíram muito até chegar ao estágio atual, colaborando para o avanço da construção civil – setor que já corresponde a 9% do Produto Interno Bruto e vive um novo milagre econômico, segundo reportagem do Estadão.

