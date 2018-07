Chegou a Lambretta

O capacete ainda não era obrigatório e não aparece nesta propaganda do fim dos anos 60. A Lambreta, inventada pelo italiano Ferdinando Innocenti no fim da Segunda Guerra, começou a ser fabricada no Brasil em 1955 , no bairro da Lapa, em São Paulo. Foi a primeira fábrica de veículos do Brasil, antes mesmo da indústria automobilística. A Lambretta do Brasil S.A.- Indústrias Mecânicas chegou na onda mundial da motonetta (scooter) nos anos 50. Entre 1958 e 1960, a produção era de mais de 50 mil unidades por ano. O anúncio acima saiu dia 5 de janeiro de 1969.

