Chegou a TV colorida

“A beleza incomparável das cores. Somente o indiozinho podia prometer. Porque somente a TV-Tupi – a pioneira – podia cumprir. E aí está a televisão colorida apresentada no Brasil e pela primeira vez na América Latina no dia 1º de maio, no Teatro Tupi. O indiozinho disse e cumpriu”.

5 de maio de 1963. Veja a edição no Acervo Estadão.

A transmissão em cores só teria início quase dez anos depois. Veja abaixo o programa ‘Mais cor em sua vida’, que inaugurou oficialmente as transmissões em cores da TV Tupi, em 31 de março de 1972:

