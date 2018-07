Chegou o arame farpado

Muito antes do surgimento do Movimento dos trabalhadores rurais Sem Terras (MST), o arame farpado servia apenas para impedir a passagem de animais: “Aos senhores fazendeiros, nova invenção para cercas. Arame farpado. Sendo todo de aço galvanizado, resiste a toda mudança de temperatura, chuva e ao fogo. Uma vez esticado não dá de si. É de uma duração infinita. As farpas também de aço, torcidas entre os dois fios, impedem o encosto e a passagem de qualquer animal. Tem uma reistência de 1.400 libras de pressão. Juntando tudo isso à modicidade de preço, vê-se-há a sua superioridade sobre tudo que se tem inventado para esse fim. Únicos agentes: Fundição da Luz”.

18 de agosto de 1879.

Mais reclames de agronegócio aqui.

Siga-nos no Twitter!