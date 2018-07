Chegou o Guaraná Champagne

Em comemoração aos 90 anos do Guaraná Champagne Antarctica, a Ambev republica hoje no Estado e na Folha o anúncio de página inteira do dia 21 de agosto de 1921, data do lançamento do produto. A ‘certidão de nascimento’ do Guaraná dizia:

“A Companhia Antarctica Paulista inicia hoje a venda do soberbo produto da sua fábrica, deliciosa bebida sem álcool, sob a fórmula do eminente químico patrício professor Pedro Baptista de Andrade, devidamente analisada pelo Laboratório de Análises Chímicas do Estado e aprovado pela Diretoria de Serviço Sanitário. Guaraná Champagne é a bebida dos jovens e dos velhos, dos sãos e dos convalescentes: é sem dúvida a última palavra em matéria de bebidas sem álcool, reunindo a um paladar agradabilíssimo a vantagem de propriedades medicinais.

Outros reclames da Antarctica AQUI.

Mais informações no Blog do Arquivo do Estadão AQUI.

Siga-nos no Twitter!