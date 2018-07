Chegou o mimeógrafo

“Apresenta-lhes V.S. Os fatos que Eles necessitam? O progresso do mundo fez com que as atividades comerciais, governamentais, escolares, eclesiásticas…todos os ramos da atividade humana se tornassem cada vez mais complexos. São tantas as pessoas interessadas em qualquer ramo de administração que as máquinas de mimeografar se tornaram imprescindíveis para a distribuição das informações aos interessados. Resolver os problemas da autocópia – por meio do ‘stencil’ tem sido o trabalho da A. B. Dick há mais de 60 anos.”

19 de novembro de 1944

Mais materiais de escritório de antigamente AQUI.

Siga-nos no Twitter!