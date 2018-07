O Chevrolet Opala foi o primeiro automóvel de passeio fabricado pela General Motors no Brasil, tendo sido produzido de 1969 a 1992. A ilustração acima é do dia 19 de novembro de 1978. Veja abaixo o primeiro filme publicitário do Opala, gravado em cima de um rochedo no mar. Dá para ver os cabos de aço que a produção usou para evitar que o novo sonho de consumo não fosse levado pelas ondas.

