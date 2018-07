Chico Buarque anuncia banco

Em 1968, Chico Buarque e seu pai, Sergio, estavam no anúncio do Banco de Comércio Indústria de São Paulo, “um amigo da família”. O banco dizia que, com 80 anos de existência, poderia ser conservador, voltar-se apenas para velhas amizades. Ou então, por ter apenas um quinto da idade do País, poderia voltar-se exclusivamente para jovens. mas preferia não separar os homens pela idade e sim uni-los por seus valores essenciais. “Sergio (pai de Chico) e Chico (filho de Sergio) são nossos clientes. Merecem um só atendimento: o melhor possível”. A legenda da foto destacava que os direitos do anúncio foram doados ao Instituto de Estudos Brasileiros (USP).

17 de novembro de 1967

