Chicote na concorrência

É assim que se trata a concorrência despeitada”, dizia o anúncio do varejista José kalil & Irmãos, na edição do Estadão do dia 14 de janeiro de 1934

“José Kalil inicia suas formidáveis vendas, com um novo sortimento e com novos preços que irão desbaratar de vez a concorrência invejosa e despeitada. José Kalil, o caudilho dos tecidos, continua sendo o braço de ferro invencível que destrói implacavelmente os aproveitadores de sempre”.

Reclames do Estadão: A história do anúncio impresso

