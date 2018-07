Do tempo em que o apresentador do jornal podia fumar em cena. Cid Moreira, Luiz Jatobá e Terezinha Mendes no programa

“Primeiro Plano”, da TV Tupi, em 1964. No programa, Cid Moreira anunciava pela primeira vez a invenção da carne de soja e prometia aderir ao produto quando ele chegasse ao Brasil.

Mais vídeos AQUI.