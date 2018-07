Cidade submersa

Jornal O Estado de S. Paulo de 6 de fevereiro de 1948: “Forte aguaceiro de ontem. A parte baixa da cidade inundada e interrompido o trânsito, devido à massa líquida pluvial – Providências do Corpo de Bombeiros – Prédios inundados”. Legenda das fotos: “Acima a rua Vinte e Cinco de Março completamente inundada; em baixo, a rua Senador Queiroz (Avenida de Irradiação) nas mesmas condições”.

O histórico fotográfico das enchentes na capital paulista pode ser conferido na exposição Inundações em São Paulo, que abre nesta quarta-fera, 18, na Galeria Olido. A foto de uma enchente do Rio Tamanduateí em 1862 é a mais antiga do acervo. O Estadão nem existia ainda (seria criado com o título ‘A Província de S. Paulo’ treze anos depois). Mais informações sobre a exposição aqui.

