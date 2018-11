Maço de cigarros de 1906 com homenagem a Júlio Mesquita (1862-1927), ex-colaborador do jornal A Província de São Paulo, publicação de Francisco Rangel Pestana. O patriarca da família Mesquita tornou-se diretor-gerente do jornal em 1888. Em 1890, o nome do diário mudou para O Estado de S. Paulo, após a proclamação da República. Mais sobre história do Estadão AQUI.

Imagem publicada pelo blog Baú da Propaganda.

