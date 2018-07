Coca e Fanta litro

Anúncio do lançamento da Fanta e da Coca-Cola litro em 4 de dezembro de 1970. Reflexo do aumento no consumo. Antes disso, nos anos 50, as garrafas eram tamanho ‘caçulinhas’, de 180 mililitros. Com o aumento do consumo naquela década elas perderam espaço para as de 270 mililitros, que viraram padrão nacional. A urbanização e as geladeiras trouxeram as garrafas de 1 litro. Outra grande explosão de consumo nos anos 90 mudou novamente o tamanho das embalagens, que passaram a ter 2 ou 2,5 litros. A abertura das importações trouxe a tecnologia das garrafas não-retornáveis, e o vidro foi trocado pelo polietileno tereftalato, o PET, mais barato e descartável (nos rios, bueiros áreas verdes em geral). Cada brasileiro consome em média 66 litros de refrigerante ao ano. São mais de 10 bilhões de litros anuais no País.

