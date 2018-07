Com papai não há quem possa

Hoje o anúncio seria inadequado. O garotinho está no banco da frente do carro e ainda sem cinto de segurança. E veja o que diz o texto: “Não adianta querer competir com quem dirige um DKW-Vemag. O motor adora estrada. Mantém o mesmo regime de velocidade por tempo indeterminado…Você só corre um risco: o de ficar vaidoso”.

Anúncio publicado dia 13 de abril de 1965. Confira a edição no Acervo Estadão.

Campanha de venda de ações da Vemag nos anos 60:

Mais anúncios de veículos AQUI.

Confira outros reclames que hoje seriam incorretos AQUI.