“Combate, o filme que explodiu audiências”.

Série de guerra Combate, dos tempos da Guerra Fria, estrelada por Vic Morrow e Rick Jason, originalmente exibida pela ABC Television de 1962 a 1967. No Brasil foi transmitida em São Paulo pela TV Record Canal 7 e no Rio pela TV Rio Canal 13. O anúncio é do dia 1 de abril de 1970. Confira a edição no Acervo Estadão.

Abaixo, a introdução da série:

