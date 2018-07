Começou a chover

“Já está começando a chover. E por vários meses teremos, também , bruscas mudanças de temperatura. E tudo isso trará, como sempre, a série de resfriados com seus desagradáveis sintomas e com o terrível perigo de, ao menor descuido, converterem-se em pneumonia. Agora, mais do que nunca, quem apanhar um resfriado deve ter presente na memória o sábio conselho médico: ‘não o deixe ir adiante!’ Imediatamente, ao sentir o mais leve sintoma, Instantina”.

17 de julho de 1930. Veja a edição no Acervo Estadão.

Reclames do Estadão: A história do anúncio impresso

