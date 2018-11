Comida para os soldados

Anúncio da Atlantic justifica o desabastecimento de combustíveis durante a segunda Guerra Mundial:

“Para se ganhar esta guerra, não bastam armas modernas. São necessários soltados para as manejar. Esses soldados precisam ser mantidos sadios… precisam comer. O transporte rápido e regular de alimentos exige veículos que consomem combustíveis… que precisam de Nós Três (gasolina, óleo e lubrificante). Eis porque não podemos, hoje, serví-lo, como nos tempos normais, Mas todos devem orgulhar-se do sacrifício que fazem. É uma forma de contribuir para a Vitória. Nosso trabalho, agora, em motores ultra-potentes, submetidos às mais árduas provas, requer produtos de perfeição até há pouco desconhecidas. Tais recordes de qualidade e eficiência se devem às incansáveis pesquisas realizadas nos laboratórios da Atlantic, as quais, terminadas a guerra, contribuirão para que nossos serviços lhe sejam ainda mais proveitosos”.

Publicado dia 15 de abril de 1943.

