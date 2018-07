A ilustração mostra o porco vivo sobre a mesa diante do homem que afia a faca. “Isto não é nada para quem toma Elixir Cintra. O remédio ideal para males do estômago, fígado e intestinos. Na fórmula puramente vegetal do Elixir Cintra entram: Puchuri, a fava milagrosa do Amazonas; Genciana e Camomila”.

17 de janeiro de 1943. Veja a página no Acervo Estadão.

