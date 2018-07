Documentário de 1947 sobre como eram produzidos os livros nos tempos da tipografia composta ‘a quente’, pelo sistema de fundição de tipos, em máquinas Linotipo, composição e montagem manual. Eram necessários muitos artesãos para colocar no papel a idéia do autor. Bem diferente do que acontece hoje com a internet, impressoras domésticas e tablets que dispensam gráficas.

Livros em propagandas antigas AQUI.

Reclames do Estadão: A história do anúncio impresso

Instagram Twitter Facebook Pinterest