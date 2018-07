“Todos os empreendimentos de riqueza para o comércio, indústria e lavoura tem-se concretizado pelo crédito bancário. Mas, se houvesse o crédito pessoal específico para as realizações particulares, ricas também se tornariam as pessoas alheias às lides da produção e comércio”.

Anúncio do Banco Popular do Brasil publicado na edição do dia 8 de julho de 1956. Confira no Acervo Estadão.

